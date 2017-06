Deutsche Volleyballerinnen stehen kurz vor der WM-Qualifikation

Viana do Castelo (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen stehen kurz vor der Qualifikation für die WM-Endrunde in Japan 2018. Beim Qualifikationsturnier im portugiesischen Viana do Castelo verbuchte die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Samstag ihren vierten Sieg im vierten Spiel. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) setzte sich mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:14) gegen Finnland durch. Topscorerin war erneut Louisa Lippmann mit 17 Punkten.



Damit verteidigten die DVV-Frauen vor nur 124 Zuschauern im Centro Cultural die Tabellenführung im Pool F. Die Entscheidung über das WM-Ticket wurde durch den 3:0-Sieg der Sloweninnen gegen Portugal im Anschluss noch einmal vertagt. Bei ihrem fünften und letzten Auftritt am Sonntag gegen Frankreich würden den deutschen Spielerinnen jedoch zwei gewonnene Sätze reichen, um sich den WM-Startplatz zu sichern. Frankreich hat bislang noch kein einziges Duell bei diesem Sechser-Turnier in Portugal für sich entscheiden können.