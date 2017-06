Deutsche Volleyballer holen zweiten Sieg in der World League

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben beim Auftaktturnier der Gruppe 3 der World League in Frankfurt ihren zweiten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Bundestrainer Andrea Giani setzte sich am Samstag vor 1500 Zuschauern in der Fraport-Arena mit 3:1 (22:25, 25:16, 25:23, 25:23) gegen Österreich durch. Die Partie gegen die Nachbarn, die in Doppelfunktion von Michael Warm, dem Trainer des Bundesligisten United Volleys Rhein-Main, betreut werden, war die meiste Zeit über hart umkämpft.



Erst später stellte sich heraus, dass die Österreicher den ersten Satz fälschlicherweise zugesprochen bekamen: Sie erzielten in diesem nur 24 Punkte. Die Gastgeber hatten es aber versäumt, rechtzeitig Protest einzulegen. Einen Tag zuvor hatte die nach der gescheiterten WM-Qualifikation runderneuerte Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bereits Kasachstan bezwungen. Der Italiener Giani hatte von seiner Formation in Frankfurt drei Siege eingefordert und als Ziel für die World-League-Saison den Aufstieg in die Gruppe 2 ausgegeben. Die Entscheidung darüber fällt beim Finalturnier Mitte des Monats in Mexiko.



Als nächster Gegner wartet am Sonntag (18.00 Uhr/Sport 1) zunächst Venezuela. Die Südamerikaner waren am Freitag zu spät am Spielort eingetroffen und mussten das Duell mit den Österreichern deshalb mit 0:3 verloren geben, gewannen aber einen Tag danach 3:1 gegen Kasachstan.