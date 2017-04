Deutsche U17 trifft bei EM auf Irland, Serbien und Bosnien

Zagreb (dpa) - Die deutschen U17-Fußballer müssen bei der EM in diesem Jahr gegen Irland, Serbien und Bosnien-Herzegowina antreten. Das ergab die Auslosung der vier Vierergruppen für das Turnier am Montag in Zagreb. Die EM-Endrunde findet vom 3. bis 19. Mai in Kroatien statt, insgesamt nehmen 16 Teams daran teil. Um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, muss die Auswahl von Trainer Christian Wück in ihrer Gruppe mindestens Zweiter werden.



«Rein von den Namen her sind wir natürlich der Favorit in dieser Gruppe und nehmen diese Rolle auch an», sagte Wück. Dennoch zeigte er Respekt vor den Gegnern. «Irland hat in der Qualifikation kein Gegentor kassiert und Serbien sowie Bosnien-Herzegowina sind für ihre leidenschaftliche Spielweise bekannt», meinte er.



Bei der EM geht es auch um die Qualifikation für die U17-WM, die vom 6. bis 28. Oktober dieses Jahres in Indien stattfindet. Die finale Qualifikationsrunde für die EM hatte die DFB-Auswahl mit drei Siegen souverän gemeistert.