Deutsche Basketballer verlieren ersten EM-Test ohne SchrÃ¶der

Erfurt (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat ihr erstes EM-Testspiel verloren. Noch ohne die NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis unterlag das Team von Trainer Chris Fleming Belgien am Samstag in Erfurt mit 69:71 (30:32). In einer zerfahrenen Partie mit zahlreichen Fehlern vor 3700 Zuschauern fehlte nach einer Woche gemeinsamen Vorbereitung noch die Abstimmung. Bester deutscher Werfer war Danilo Barthel mit 15 Punkten. Toptalent Isaiah Hartenstein gab ein ansprechendes Debüt, vergab aber den entscheidenden Wurf vor dem möglichen Ausgleich.



Schröder und Theis sollen erst Mitte August nach dem Vier-Länder-Turnier im russischen Kasan zum Team stoßen. Die EM-Vorrunde beginnt am 31. August in Tel Aviv.