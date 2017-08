Dax leidet unter starkem Euro und schwachen Zahlen

Frankfurt/Main (dpa) - Der weiterhin starke Euro und teils schwache Geschäftszahlen von Unternehmen haben den Dax am Donnerstag belastet. Der deutsche Leitindex schloss 0,22 Prozent tiefer bei 12 154,72 Punkten. Noch am Dienstag hatte das Börsenbarometer einen Erholungsversuch mit Kursen von in der Spitze knapp über 12 300 Punkten gestartet, diesen aber rasch wieder abgebrochen.



Der MDax der mittelgroßen Werte zeigte sich am Donnerstag mit minus 0,08 Prozent auf 24 778,34 Punkte nur wenig verändert. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,45 Prozent auf 2259,04 Zähler.