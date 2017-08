Dax legt nach US-Arbeitsmarktbericht merklich zu

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Freitag nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts seine zuvor moderaten Gewinne ausgebaut. In den Vereinigten Staaten war die Beschäftigung im Juli stärker gestiegen als erwartet. Während der Dollar daraufhin anzog, beflügelte der im Gegenzug nachgebende Euro den deutschen Leitindex. Denn ein schwächerer Euro erleichtert den Export. Zuletzt stand der Dax 0,49 Prozent höher auf 12 213,70 Punkten.



Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,78 Prozent auf 24 972,76 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,15 Prozent auf 2262,34 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,59 Prozent hoch. Der Euro kostete zuletzt 1,1849 Dollar, nachdem er kurz nach der Bekanntgabe der US-Jobdaten auf ein Tagestief bei 1,1825 Dollar gesunken war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1860 US-Dollar festgesetzt.



Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,25 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,12 Prozent auf 141,19 Punkte vor. Der Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 163,16 Punkte.