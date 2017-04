Dax entfernt sich etwas vom Rekordhoch

Frankfurt/Main (dpa) - Kurz vor dem Rekordhoch des Dax hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst der Mut verlassen. Der deutsche Leitindex fiel bis zum Dienstagmittag um 0,23 Prozent auf 12 229,16 Punkte. Am Vortag hatte sich das Börsenbarometer vorübergehend noch bis auf 15 Punkte seiner knapp zwei Jahre alten Bestmarke von 12 390 Zählern genähert.



Der Index mittelgroßer Werte MDax sank am Dienstag um 0,02 Prozent auf 23 891,50 Zähler und der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,12 Prozent auf 2032,71 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab ebenfalls modert nach.



Zu den größten Verlierern im Dax zählten neben der Deutschen Bank die Autowerte. Die Papiere von Volkswagen, Daimler und BMW büßten zwischen rund 1 und knapp 2 Prozent ein. Die US-Verbraucher hatten sich im März beim Autokauf überraschend stark zurückgehalten.



Für die Anteilsscheine des Zuckerproduzenten Südzucker ging es im MDax nach einem skeptischen Analysten-Kommentar um rund neun Prozent nach unten.