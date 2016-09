Das Ceta-Gezeter: Wer steckt dahinter?

Berlin (dpa) - Ein Bündnis plant an diesem Samstag in sieben deutschen Städten Demonstrationen gegen die geplanten Freihandelsabkommen Ceta (EU und Kanada) und TTIP (EU und USA). Wer steht dahinter? Und wer macht innerparteilich Druck auf den SPD-Vorsitzenden und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der Ceta unterstützt, TTIP aber ablehnt? Für Gabriel ist die Ausgangslage schwierig. Scheitern die Abkommen, steigt die deutsche Exportindustrie dem Wirtschaftsminister aufs Dach. Kriegen die Konzerne zu viele Rechte, werden Parteilinke und Gewerkschaften mit ihm abrechnen. Eine Übersicht:



- SPD: Gegenwind bekommt Gabriel vor allem vom linken Flügel der Partei. Der Sprecher der Parlamentarischen Linken in der SPD, Matthias Miersch, fordert Nachbesserungen am Ceta-Abkommen. Die Jusos sind ebenfalls unzufrieden. Auch Landesverbände wie die in Bremen und Bayern lehnen Ceta in seiner jetzigen Fassung ab, Berlin ist ebenfalls skeptisch. Hinzu kommen mehrere Kreis- und Ortsverbände, die auch die Demonstrationen am 17. September unterstützen: SPD Kreisverband Pankow, SPD Frankfurt, SPD Leipzig Südwest, SPD Sand am Main und die SPD Kellinghusen. Zuletzt wurden Rufe nach einer Befragung aller SPD-Mitglieder zu Ceta laut.



- Europäische Union: Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) lehnt Ceta ab. Kritisch sieht er etwa Regulierungsfragen und die Privatisierung kommunaler Dienstleistungen. In einer Befragung sollen die SPÖ-Mitglieder darüber entscheiden, ob sie das Abkommen mittragen. Ergebnisse werden am 19. September erwartet.



- Anti-Ceta-Bündnis: Der Zusammenschluss deckt ein breites Spektrum ab: von Globalisierungskritikern und Umweltschutzgruppen über Gewerkschaften und Mieterschützer bis hin zu Schriftstellern. Unterstützt wird das Bündnis von Linken, Grünen, Piratenpartei und Ökologisch-Demokratischer Partei. Daneben haben sich rund 200 lokale Organisationen und Initiativen dem Demonstrationsaufruf angeschlossen.



- Klagen: Ein Anti-Ceta-Bündnis hat beim Bundesverfassungsgericht stellvertretend für mehr als 125 000 Mitkläger die größte Bürgerklage eingereicht, die es jemals gab. Die Klage wendet sich etwa gegen die Einrichtung sogenannter Investitionsgerichte für Schadenersatzklagen. Per Eilantrag wollen die Initiatoren verhindern, dass Ceta mit der für Ende Oktober geplanten Unterzeichnung für vorläufig anwendbar erklärt wird. Eine weitere Klage mit mehr als 68 000 Vollmachten hat die Musiklehrerin Marianne Grimmenstein angestrengt.