Curling-MÃ¤nner verlieren bei der WM auch gegen die Schweiz

Edmonton (dpa) - Die deutschen Curling-Männer haben bei der Weltmeisterschaft in Kanada die dritte Niederlage im vierten Spiel kassiert. Die Mannschaft um Skip Alexander Baumann verlor am Montag in Edmonton gegen die Schweiz mit 4:7. Zuvor hatte es am Sonntag (Ortszeit) eine deutliche 2:8-Niederlage gegen Schweden gegeben. In das WM-Turnier war das deutsche Team mit einem Sieg gegen die Niederlande und einer Niederlage gegen Italien gestartet.