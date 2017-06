Bundesliga-Spieler Vidal und Aranguiz in Chiles Confed-Cup-Kader

Santiago (dpa) - Zwei Profis aus der Fußball-Bundesliga reisen mit Deutschlands Vorrundengegner Chile zum Confederations Cup nach Russland. Arturo Vidal vom FC Bayern München und Charles Aranguiz von Bayer Leverkusen gehören zum Kader des aktuellen Südamerikameisters, wie der chilenische Verband am Samstag mitteilte. Außerdem sind die ehemaligen Bundesliga-Spieler Marcelo Diaz (einst Hamburger SV) und Eduardo Vargas (früher 1899 Hoffenheim) dabei. Auch der vom FC Bayern umworbene Alexis Sanchez (FC Arsenal) steht im Aufgebot.



Chiles Auswahl hatte zuvor am Freitag (Ortszeit) ein Testspiel gegen Burkina Faso mit 3:0 gewonnen, zwei Tore erzielte Vidal.



Die Chilenen nehmen erstmals am Confederations Cup teil, der von Mitte Juni bis Anfang Juli läuft. Die Mannschaft von Trainer Juan Antonio Pizzi trifft in der Gruppe B neben Kamerun und Australien auch auf die deutsche Auswahl (22. Juni).