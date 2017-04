Bundesbank und Bafin starten neue Zinstief-Umfrage unter Banken

Frankfurt/Main (dpa) - Bundesbank und Bafin nehmen wegen des andauernden Zinstiefs erneut die Widerstandsfähigkeit deutscher Banken unter die Lupe. Von der am Montag angelaufenen dritten Niedrigzinsumfrage versprechen sich die Aufseher Erkenntnisse darüber, welche Folgen die Minizinsen für die Geschäftsergebnisse von etwa 1500 kleineren und mittleren Kreditinstituten haben.



«Schon die vorherigen Umfragen der Jahre 2013 und 2015 haben gezeigt, dass das Niedrigzinsumfeld eine nachhaltige Herausforderung für kleine und mittelgroße Kreditinstitute in Deutschland darstellt», erklärten die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in einer gemeinsamen Mitteilung. Bis Ende Juni sollen die Daten der diesjährigen Umfrage vorliegen.



Die Umfrage besteht dieses Mal aus drei Teilen. Im ersten Modul wird abgefragt, welche Folgen bestimmte Zinsszenarien für das Geschäft der Institute im Zeitraum 2017 bis 2021 hätten. Der zweite Baustein ist ein Stresstest, der Aufschluss darüber geben soll, wie widerstandsfähig die Banken sind, wenn zusätzliche Stressfaktoren wie etwa eine abrupte Zinswende berücksichtigt werden. In einem dritten Teil wollen die Aufseher wissen, wie sich das Niedrigzinsumfeld zum Beispiel auf die Kreditvergabe für Wohnimmobilien und Kreditstandards auswirkt.