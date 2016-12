Bundesanwaltschaft informiert Ã¼ber Ermittlungen zu Berliner Anschlag

Karlsruhe (dpa) - Nach dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt will die Bundesanwaltschaft am Donnerstagabend (18.00 Uhr) über den aktuellen Stand der Ermittlungen informieren. Dazu wird die Pressesprecherin eine Erklärung vor Journalisten abgegeben, teilte die Karlsruher Behörde mit. Medienberichte über einzelne Ermittlungsergebnisse wie den Fund von Fingerabdrücken des Verdächtigen Anis Amri in dem Lastwagen hatte der Generalbundesanwalt bisher nicht kommentiert.