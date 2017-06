Britische Premierministerin: FÃ¼nf TerroranschlÃ¤ge seit MÃ¤rz vereitelt

London (dpa) - Seit Ende März haben Sicherheitskräfte und Geheimdienste fünf Terroranschläge in Großbritannien vereitelt. Das sagte die britische Premierministerin Theresa May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntagmorgen anlässlich des neuen Anschlags in London.



Ende März war ein 52-jähriger Mann auf der Westminster-Brücke in London mit hohem Tempo in Fußgänger gefahren. Anschließend tötete er mit einem Messer einen unbewaffneten Polizisten. Bei dem Terrorangriff waren sechs Menschen ums Leben gekommen und Dutzende Menschen verletzt worden. Der Attentäter wurde erschossen.



Die Attacken auf der London Bridge und am Borough Market am Samstagabend mit sieben Toten erinnerten viele Menschen an die tragischen Ereignisse vom März. Auch hier benutzten die Angreifer zunächst ein Auto und stachen dann mit Messern auf ihre Opfer ein.