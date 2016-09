Britische Botschaft in der TÃ¼rkei aus SicherheitsgrÃ¼nden geschlossen

Ankara (dpa) - Zwei Tage nach der Schließung der deutschen Vertretungen in der Türkei wegen Hinweisen auf Anschläge bleibt auch die britische Botschaft geschlossen. Die Vertretung in der Hauptstadt Ankara bleibe am Freitag aufgrund von Sicherheitsbedenken geschlossen, teilte das britische Außenministerium mit. Das Ministerium wiederholte auch seine Reisewarnung für den Südosten des Landes. Sicherheitskräfte gehen um die Stadt Diyarbakir gegen die verbotenen Kurdenorganisation PKK vor.



Deutsche Vertretungen - darunter die Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul - blieben von Mittwoch bis Freitag geschlossen. In der Türkei verlautete, es gebe Sicherheitsbedenken. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hatte es zunächst geheißen, in der laufenden Woche, in der in der Türkei das islamische Opferfest gefeiert werde, seien die deutschen Auslandsvertretungen «eingeschränkt erreichbar und für den Publikumsverkehr geschlossen». Bereits im März blieben die deutschen Vertretungen und Schulen in Ankara und Istanbul wegen Terrorhinweisen für mehrere Tage zu.