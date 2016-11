Brand rechnet nicht mit QualitÃ¤tsverlust nach Sigurdsson-Abschied

Berlin (dpa) - Weltmeister-Coach Heiner Brand sieht die deutsche Handball-Nationalmannschaft trotz des nahenden Abschieds von Bundestrainer Dagur Sigurdsson auf einem guten Weg. «Wenn nicht große Dinge passieren, wird sich die Nationalmannschaft in den nächsten Jahren voll in der Weltspitze etablieren», sagte Brand am Dienstag dem TV-Sender Sky. «Die Wahrscheinlichkeit, dass man Medaillen gewinnt, ist relativ groß in den nächsten Jahren.»



Kurz zuvor hatte der Deutsche Handballbund (DHB) mitgeteilt, dass Sigurdsson das Nationalteam nach der WM im Januar verlässt und sich in Gesprächen mit dem japanischen Verband befindet. «Der Zeitpunkt war jetzt sicherlich nicht so falsch», sagte Brand, der mit dem Nationalteam 2007 im eigenen Land Weltmeister geworden war. «Denn dann gibt man einem neuen Trainer die Möglichkeit, mit der Mannschaft auch entsprechend zu arbeiten.»