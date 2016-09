Branchenverband: Bahn-RÃ¼ckzug aus Fernbusmarkt ist Â«FehlentscheidungÂ»

Berlin (dpa) - Der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO) hat auf den weitgehenden Rückzug der Deutschen Bahn aus dem Fernbusmarkt mit Unverständnis reagiert. Dies sei eine «Fehlentscheidung», sagte BDO-Hauptgeschäftsführerin Christiane Leonard am Freitag in Berlin. Die Deutsche Bahn, die sich gern als umfassender Mobilitätsanbieter darstelle, sende ein falsches Signal.



Der faktische Marktaustritt der Bahn beim Fernbus komme zur Unzeit. Die Wachstumszahlen von BerlinLinienBus (BLB) hätten eine andere Sprache gesprochen. Erst im Frühjahr sei der Konzern mit BLB richtig durchgestartet.



Viel zu spät sei die Bahn konsequent in den Markt gegangen, Wettbewerbsvorteile habe sie nie genutzt. «Es ist ganz klar davon auszugehen, dass nun andere Wettbewerber in den Markt kommen», sagte Leonard.