Bombe in St. Petersburg: VerdÃ¤chtiger aus Kasachstan unter denÂ Toten

St. Petersburg (dpa) - Nach dem Bombenanschlag in der St. Petersburger U-Bahn ist nach Angaben des kasachischen Außenministeriums ein als möglicher Verdächtiger gesuchter Mann unter den Toten des identifiziert worden. Das teilte das Ministerium am Dienstag der Agentur Interfax zufolge mit.



Der Gouverneur von St. Petersburg hatte zuvor bestätigt, dass drei Ausländer unter den Opfern seien. Diese waren seinen Angaben zufolge aus Usbekistan, Tadschikistan und Weißrussland.



Die russischen Behörden waren bei den Ermittlungen zuvor einer Spur gefolgt, die zu dem Kasachen als möglichen Täter führte. Auch die Behörden in Kasachstan waren eingeschaltet. Schon am Dienstag wurde bezweifelt, dass der Student mit dem Anschlag in Verbindung stehe, sagte Vize-Geheimdienstchef Nurgali Bilisbekow.



Die Behörden in St. Petersburg prüften ebenfalls, ob ein Mann aus Kirgistan an der Tat beteiligt war. Bei dem Anschlag in der Millionenstadt explodierte am Montagnachmittag in einer fahrenden Metro eine Bombe. Dabei wurden mindestens 14 Menschen getötet, rund 50 verletzt.