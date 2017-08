Bolt in Finals Ã¼ber 100 und 200 Meter: Seit 2008 nur 7 Niederlagen

London (dpa) - Sprintlegende Usain Bolt hat am Samstagabend in London seinen zwölften WM-Titel verpasst. Der Jamaikaner musste sich über 100 Meter mit Bronze begnügen. Seit 2008 kassierte der Jamaikaner in 87 Finalrennen über 100 und 200 Meter lediglich sieben Niederlagen - die letzte vor dieser WM am 6. Juni 2013 in Rom. Bei der Leichtathletik-WM 2011 in Daegu verursachte der achtmalige Olympiasieger im 100-Meter-Endlauf einen Fehlstart und wurde disqualifiziert.



2008:



100 Meter: 9 Finals - 8 Siege 1 Niederlage am 22. Juli in Stockholm gegen Asafa Powell (Jamaika): 1. Powell 9,88, 2. Bolt 9,89 Sekunden 200 Meter: 6 Finals - 6 Siege



2009:



100 Meter: 9 Finals - 9 Siege 200 Meter: 5 Finals - 5 Siege



2010:



100 Meter: 4 Finals - 3 Siege 1 Niederlage am 6. August in Stockholm gegen Tyson Gay (USA): 1. Gay 9,84 2. Bolt 9,97 Sekunden 200 Meter: 2 Finals - 2 Siege



2011:



100 Meter: 7 Finals - 6 Siege Disqualifikation wegen Fehlstarts bei der WM in Daegu, 28. August 200 Meter: 4 Finals - 4 Siege



2012:



100 Meter: 8 Finals - 7 Siege 1 Niederlage am 29. Juni in Kingston gegen Yohan Blake (Jamaika): 1. Blake 9,75, 2. Bolt 9,86 Sekunden 200 Meter: 4 Finals - 3 Siege 1 Niederlage am 1. Juli in Kingston/NM gegen Yohan Blake: 1. Blake 19,80, 2. Bolt 19.83 Sekunden



2013:



100 Meter: 7 Finals - 6 Siege 1 Niederlage am 6. Juni in Rom gegen Justin Gatlin (USA): 1. Gatlin 9,94, 2. Bolt 9,95 Sekunden 200 Meter: 3 Finals - 3 Siege



2014:



100 Meter: 1 Finale - 1 Sieg 200 Meter: ---



2015:



100 Meter: 3 Finals - 3 Siege 200 Meter: 4 Finals - 4 Siege



2016:



100 Meter: 5 Finals - 5 Siege 200 Meter: 2 Finals - 2 Siege



2017:



100 Meter: 4 Finals - 3 Siege 1 Niederlage am 5. August 2017 in London: 1. Justin Gatlin 9,92, 2. Christian Coleman 9,94, 3. Bolt 9,95 200 Meter: ---