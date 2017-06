Blitze, Terroralarm und UnfÃ¤lle bei Â«Rock am RingÂ»

Nürburg (dpa) - Die Zwischenbilanz der Sanitäter und Ärzte auf dem Festival «Rock am Ring» fällt festivalüblich aus: «Fußblasen, Schürfwunden und Prellungen wurden versorgt, erste Zecken entfernt und kleinere Verbrennungen behandelt», hieß es am Sonntag. Bis zum Vorabend hatten nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Ahrweiler fast 3300 Ringrocker eine der 14 Sanitätsstationen aufgesucht. In 32 Jahren «Rock am Ring» gab es aber auch größere Zwischenfälle:



2017 - Terroralarm: Angst vor der Möglichkeit eines Terroranschlags überschattete das diesjährige Festival gleich am ersten Abend. Nach einer Unterbrechung gab es zur Erleichterung der Ringrocker am zweiten Tag dann Entwarnung: Es konnte weiter gefeiert werden.



2016 - Unwetter: Schlechtes Wetter bei «Rock am Ring» - das hat für manche Tradition. Doch so schlimm wie 2016 war es nie. Bei Blitzeinschlägen wurden mehr als 70 Menschen teils schwer verletzt. Zwei Festivalbesucher mussten sogar wiederbelebt werden. Zum ersten Mal wurde das Festival abgebrochen, der dritte Tag entfiel.



2011 - Tödlicher Unfall: Beim Überqueren einer Straße am Rande des Festivalgeländes wurde ein 21-Jähriger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.



2007 - Tödlicher Unfall: Auf dem Weg zu ihrem Zelt stolperte eine 34 Jahre alte Besucherin unglücklich, brach sich einen Halswirbel und starb.



2001 - Unfall: Ein Festivalbesucher erlitt in seinem Zelt mehrere Knochenbrüche, als ihn ein geparkter Kleinbus ungesteuert überrollte.