Blatt: Angreifer von Hamburg gab als Fluchtgrund Ã„rger mit Hamas an

Hamburg (dpa) - Der Messerangreifer von Hamburg hat einem Medienbericht zufolge seine Flucht nach Europa mit Problemen mit der im Gazastreifen regierenden radikal-islamischen Hamas-Bewegung begründet. Dies berichteten am Freitagabend die «Nürnberger Nachrichten». Die Zeitung berief sich auf ein ihr vorliegendes Protokoll der Anhörung des Palästinensers im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Dort gab der 26-Jährige demnach an, er sei der rivalisierenden Fatah nahegestanden, als der Konflikt zwischen den beiden Palästinenser-Organisationen ausbrach. Er habe Gaza 2008 verlassen, weil er «Probleme mit der Hamas» gehabt habe. Er sei immer wieder von der Hamas vorgeladen worden. Da habe er Angst bekommen, doch «im eigentlichen Sinne passiert ist mir nichts».



Der Mann kam im März 2015 nach Deutschland. Dem der Zeitung vorliegenden Protokoll zufolge stellte er zuvor Asylanträge in Norwegen, Spanien und Schweden, überall wurden sie abgelehnt. «Ich möchte noch hinzufügen, dass ich seit sechs Jahren immer wieder warte, hin- und herreise und nicht zur Ruhe komme», heißt es demnach in dem Protokoll. Er wolle sich niederlassen, «meinen Plänen für mein Leben folgen».



Der 26-Jährige hatte vor einer Woche in einem Hamburger Supermarkt unvermittelt auf Umstehende eingestochen und einen Mann getötet sowie mehrere Menschen verletzt. Er sollte 2015 nach Norwegen zurückgeschickt werden. Dies scheiterte daran, dass das BAMF damals die Frist für das Wiederaufnahmeersuchen an Norwegen um einen Tag verpasste. Den Landesbehörden war der Mann als Islamist bekannt, wurde aber als nicht unmittelbar gefährlich eingestuft. Auch gibt es Hinweise, dass er psychisch labil war.