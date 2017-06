Bislang keine Hinweise auf deutsche Opfer in London

Berlin (dpa) - Nach dem neuen Terroranschlag von London gibt es bislang keine Hinweise auf deutsche Opfer. Das war am Sonntag aus dem Auswärtigen Amt zu erfahren. Dabei wurde aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dafür noch keine absolute Gewissheit gibt und es bis dahin auch noch dauern kann. Bei mehreren Attacken mit einem Kleintransporter und Messern waren am späten Samstagabend in London mindestens sieben Menschen getötet und rund 50 verletzt worden. Die Ermittler gingen zunächst von drei Tätern aus, die von Polizisten erschossen wurden.