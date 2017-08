Berichte: Neymar noch nicht spielberechtigt

Paris (dpa) - Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Neymar ist nach seinem Rekordwechsel zu Paris Saint-Germain an diesem Samstag noch nicht spielberechtigt. Das berichtete die Agentur AFP in der Nacht unter Berufung auf Angaben des Fußballverbands, der die notwendigen Unterlagen aus Spanien nicht bis Mitternacht erhalten hatte. Entsprechend sei die Frist für eine Spielberechtigung schon an diesem Samstag im ersten Ligaspiel des PSG gegen Aufsteiger Amiens SC verpasst worden. Der 222-Millionen-Euro-Einkauf Neymar wird vor dem Spiel offiziell den Fans des französischen Clubs präsentiert.