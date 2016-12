Beleidigung RÃ¼digers: 20 Tage Sperre und Geldstrafe fÃ¼r Bosnier Lulic

Rom (dpa) - Für die Beleidigung des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger nach dem verlorenen Rom-Derby Anfang Dezember wird der bosnische Fußball-Nationalspieler Senad Lulic 20 Tage gesperrt. Außerdem müsse er eine Geldstrafe in Höhe von 10 000 Euro zahlen, teilte der italienische Fußballverband am Donnerstagabend mit. Die Sperre gelte von Donnerstag an, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Effektiv fällt Lulic damit nur bei dem Spiel seines Vereins Lazio Rom gegen FC Crotone aus.



Italienische Medien hatten den Lazio-Mittelfeldmann nach der 0:2-Niederlage gegen Rüdigers AS Rom am Sonntag mit den Worten zitiert: «Vor zwei Jahren hat er noch in Stuttgart Socken und Gürtel verkauft, und jetzt spielt er sich als das Phänomen auf.» Lulic, der sein Land bei der WM 2014 in Brasilien vertrat, hatte sich anscheinend über Äußerungen Rüdigers geärgert. Der deutsche Verteidiger hatte vor dem Derby der Zeitung «Il Tempo» gesagt, dass er Lazio als Club gar nicht kenne.



Lulic hatte sich bereits bei Rüdiger für den Fauxpas entschuldigt. Er habe sich von der Spannung nach dem Derby mitreißen lassen und sich auf «unglückliche Weise» ausgedrückt.