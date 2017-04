BehÃ¶rden: MutmaÃŸlicher Bombenleger von Videokameras erfasst

Moskau (dpa) - Der mutmaßliche Bombenleger in der U-Bahn von St. Petersburg ist nach inoffiziellen Behördenangaben von der Videoüberwachung gefilmt worden. «Die Videokameras der Metro haben den mutmaßlichen Urheber der Explosion gefilmt», sagte ein nicht genannter Behördenvertreter der Agentur Interfax. Nach unbestätigten Angaben wurde der Sprengsatz in einer Aktentasche in dem U-Bahn-Wagen abgelegt. Die Bombe detonierte an der Station Sennaja Ploschtschad (Heuplatz) im Zentrum der Fünf-Millionen-Stadt.



Zu den Opferzahlen gab es widersprüchliche Angaben. Das staatliche Anti-Terror-Komitee Russland sprach nachmittags von neun Toten. In ersten Berichten war von zehn Toten die Rede gewesen. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden, teilte das Komitee mit.