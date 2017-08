BehÃ¶rden erwarten Anstieg illegaler Migration in zweiter JahreshÃ¤lfte

Berlin (dpa) - Deutsche Behörden rechnen im zweiten Halbjahr mit einem Anstieg unerlaubter Einreisen von Asylsuchenden. Das geht laut einem Bericht der «Welt am Sonntag» aus einer aktuellen Analyse des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums illegale Migration (GASIM) hervor. Darin heiße es: «Mehrere Indikatoren lassen einen Anstieg der illegalen Migration nach Deutschland in der zweiten Jahreshälfte erwarten.» Hintergrund sind laut Bericht unter anderem die Überfahrten über das Mittelmeer und das Erreichen der Kapazitätsgrenze in Italien.



An italienischen Häfen sind in diesem Jahr bereits mehr als 95 000 Schutzsuchende angekommen. Das Land fühlt sich mit der Lage überfordert.



In Deutschland ist die Zahl der registrierten illegalen Grenzübertritte - verglichen mit dem Vorjahr - deutlich gesunken. Im ersten Halbjahr 2017 zählte die Bundespolizei nach eigenen Angaben 24 750 Fälle, in denen Menschen unerlaubt einreisten oder dies zumindest versuchten. Der Großteil der Menschen stellte nach der Ankunft einen Asylantrag. Insgesamt wurden damit deutlich weniger Fälle erfasst als im Vorjahreszeitraum (129 315).



Insgesamt kamen im ersten Halbjahr laut dem Flüchtlingsbundesamt (BAMF) rund 90 400 Ausländer neu in Deutschland an, die hier Schutz suchten.



Im GASIM tauschen diverse Behörden Erkenntnisse zu Migrationsbewegungen aus - darunter die Bundespolizei, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Bundesnachrichtendienst und das Außenamt.