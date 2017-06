Beachvolleyball-Duo Bieneck/Schneider verlieren Spiel um Platz drei

Bienek/Schneider kamen beim Beachvolleyball-Worldtour-Turnier in Moskau von den deutschen Teilnehmern am weitesten. Am Sonntag scheiterten sie im Spiel um Platz drei.



Moskau (dpa) - Die Beachvolleyballerinnen Victoria Bieneck und Isabel Schneider haben das Spiel um den dritten Platz bei der Welttour in Moskau verloren. Das Duo aus Berlin und Leverkusen, das als einzige Vertreter des Deutschen Volleyball-Verbandes bis ins Halbfinale gekommen waren, unterlag am Sonntag im «kleine Finale» den Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos mit 0:2 (14:21, 8:21). Bieneck/Schneider spielen erst seit dieser Saison zusammen auf der Welttour.



Im Achtelfinale waren die Olympiasiegerinnen von Rio, Laura Ludwig und Kira Walkenhorst aus Hamburg, ausgeschieden. Im Viertelfinale kam für die Weltranglistendritten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) beim 1:2 (21:15, 17:21, 8:15) gegen die Bieneck/Schneider-Bezwingerinnen das Aus. Schon beim Welttour-Auftakt in Fort Lauderdale hatten Laboureur/Sude im Halbfinale gegen die Agatha/Duda verloren.



Auf der Welttour sind die Veranstaltungen mit einem Stern bis fünf Sternen kategorisiert, Moskau ist als Drei-Sterne-Turnier ausgeschrieben. Es werden Preisgelder von 150 000 Dollar vergeben.