Beachvolleyball-Duo Bieneck und Schneider verpasst Finale von Moskau

Moskau (dpa) - Victoria Bieneck und Isabel Schneider haben nur knapp ihr erstes gemeinsames Endspiel auf der Beachvolleyball-Welttour verpasst. Das Duo aus Berlin und Leverkusen verlor am Samstag im Halbfinale von Moskau gegen die Amerikanerinnen Ross Summer und Brooke Sweat mit 1:2-Sätzen (15:21, 21:19, 15:17). Dabei konnten Bieneck und Schneider im entscheidenden Durchgang drei Matchbälle nicht nutzen. Sie haben nun am Sonntag die Chance, wie schon im chinesischen Xiamen den dritten Platz zu erreichen. Das Duo spielt erst seit dieser Saison zusammen auf der Welttour.



Das US-Team bezwang damit das dritte deutsche Team in Serie: Im Viertelfinale mussten sich die Stuttgarterinnen Karla Borger und Margareta Kozuch mit 1:2 (21:14, 19:21, 12:15) geschlagen geben. Im Achtelfinale verloren die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg).



Die Weltranglistendritten Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) scheiterten im Viertelfinale mit 1:2 (21:15, 17:21, 8:15) gegen Agatha und Duda aus Brasilien. Schon beim Welttour-Auftakt in Fort Lauderdale hatten Laboureur und Sude im Halbfinale gegen die Brasilianerinnen verloren.



Auf der Welttour sind die Veranstaltungen mit einem Stern bis fünf Sternen kategorisiert, Moskau ist als Drei-Sterne-Turnier ausgeschrieben. Es werden Preisgelder von 150 000 Dollar vergeben. Bei den Männern ist kein deutsches Duo mehr im Rennen.