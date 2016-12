Bayern sorgt fÃ¼r klare VerhÃ¤ltnisse - Schlechte Zeiten fÃ¼r Trainer

Die Bayern sind «Weihnachtsmeister». Trainer Ancelotti weiß, dass sein Top-Ensemble mit dem klaren Erfolg über den kessen Neuling Leipzig ein Zeichen gesetzt hat. In Mönchengladbach folgt auf Trainer Schubert der ehemalige Wolfsburger Hecking.



Düsseldorf (dpa) - Bayern München hat die Machtverhältnisse in der Fußball-Bundesliga zurechtgerückt und darf sich vor der 29-tägigen Winterpause als «Weihnachtsmeister» feiern lassen. Den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters kann der Titelverteidiger am 20. Januar mit dem Auftakt der 18 Spiele umfassenden zweiten Serie in der Meisterschaft beim SC Freiburg sichern.



«Dieses Spiel gibt uns Selbstvertrauen für die Zukunft», befand Bayern-Trainer Carlo Ancelotti nach dem deutlichen 3:0-Erfolg gegen das Überraschungsteam von RB Leipzig. Trotz der «Lehrstunde» darf sich der mit 36 Punkten auf Platz zwei rangierende Neuling über einen höchst gelungenen Erstligaeinstand freuen. «Ich bin sehr stolz auf das, was die Mannschaft geleistet hat», sagte Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl. «Ein grandioses Jahr», befand auch Sportchef Ralf Rangnick.



Weniger erfreulich war die erste Serie in der Liga für die Trainer. Gleich sieben Trennungen gab es - das ist rekordverdächtig. Jüngste Entscheidung: Gladbach-Coach André Schubert musste nach nur einem Sieg aus den vergangenen elf Spielen seinen Platz räumen und wird durch den ehemaligen Wolfsburger Dieter Hecking ersetzt.



Weiteres Novum: Die einzige unbesiegte Mannschaft steht nicht an der Spitze, sondern ist nur Fünfter. «Tabellarisch würde ich die Note zwei vergeben, von meinem Gefühl der Zufriedenheit eher eine Drei bis Vier», sagte Hoffenheims Chefcoach Julian Nagelsmann nach dem 1:1 am Mittwochabend gegen Werder Bremen. Nagelsmanns Freiburger Kollege Christian Streich dürfte generell eine Eins geben: Der Aufsteiger überwintert nach dem 2:1 beim FC Ingolstadt mit 23 Punkten auf Rang acht - vor hoch ambitionierten Vereinen wie Leverkusen oder Schalke.



Bei den Bayern war schon drei Tage vor Heiligabend Bescherung. Mit einem Glas Champagner kam Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aus der Kabine und schwärmte nach der Leistungsschau des Ancelotti-Teams: «Wir haben super gespielt, der Trainer hat die Mannschaft großartig eingestellt. Der Sieg war nicht nur hochverdient, er war fast eine Demonstration.» 39 Punkte, Platz eins, frohes Fest in München.



Frohes Fest? Beim Tabellenletzten Darmstadt (acht Punkte) und in Ingolstadt (zwölf) wird es keines sein. Und auch Vereine wie der Hamburger SV, Werder Bremen, Mönchengladbach und Wolfsburg, die auf den Plätzen 16 bis 13 alle zu den Gefährdeten gehören, dürften sich intensiv danach sehnen, dass zumindest die nahe Zukunft wieder ein wenige froher stimmt.



In Gladbach versuchen sie es mit Hecking für Schubert. «Nach der Entwicklung der letzten Wochen wollen wir mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen. Dafür ist Dieter Hecking genau der richtige Mann», sagte Borussia-Sportdirektor Max Eberl zur Verpflichtung des ehemaligen Mönchengladbacher Profis, der einen Vertrag bis 30. Juni 2019 bekommt.



Beim Tabellendritten Hertha BSC sprach Manager Michael Preetz nach dem 2:0 gegen Darmstadt von einer «fantastischen Zwischenbilanz» - eine Formulierung, die auch für Eintracht Frankfurt auf Rang vier gilt. Bayer Leverkusen als Neunter und Schalke 04 als Elfter sind indes weit von ihren Ansprüchen entfernt; und auch bei Borussia Dortmund ist Position sechs nicht das Erwünschte: Der BVB und Trainer Thomas Tuchel sahen sich insgeheim als Bayern-Jäger Nummer eins.



Bayer-Sportchef Rudi Völler kündigte nach dem 1:1 beim zu Hause ungeschlagenen 1. FC Köln gleich mehreres an: «Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Trainer in der Rückrunde erfolgreich sein können», sagte Völler mit einem Bekenntnis zu Chefcoach Roger Schmidt. Völler weiter: «Wir werden angreifen, ganz klar. In der Rückrunde geben wir Gas.» Beim FC stimmt die Bilanz: 25 Zähler und Platz sieben beeindrucken. «Die Jungs machen es überragend», bemerkte Manager Jörg Schmadtke.