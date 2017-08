Bayer Leverkusen wieder ohne Sieg: 3:3 im Testspiel gegen Celta Vigo

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis verpasst. Am Samstag holte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich im Testspiel gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo zwar einen 0:2-Rückstand auf, musste sich am Ende aber mit einem 3:3 (0:1) begnügen. Damit ist die Werkself auch im sechsten Testspiel nacheinander ohne Sieg geblieben.



Im Rahmen der offiziellen Leverkusener Saisoneröffnung agierte die Herrlich-Mannschaft von Beginn an druckvoll, nutzte ihre Torchancen aber erst nach der Pause. Admir Mehmedi (65. Minute), Joel Pohjanpalo (69.) und Kevin Volland (74.) trafen für Leverkusen. Vigo war zunächst durch den Doppelpack von John Guidetti (6./60.) in Führung gegangen, den Treffer zum Endstand markierte Maximiliano Gomez (83.).



Ihr erstes Pflichtspiel der neuen Saison bestreiten die Leverkusener am 11. August (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Karlsruher SC.