Bayer auch in Darmstadt ohne Tah und wohl auch Chicharito

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen muss im Bundesliga-Spiel beim Tabellen-Letzten Darmstadt 98 am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) auf Nationalspieler Jonathan Tah und voraussichtlich auch auf Torjäger Javier Hernandez verzichten. «Jonathan ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Für morgen wird es aber nicht reichen», sagte Trainer Tayfun Korkut am Dienstag: «Chicharito trainiert individuell, auch da wird es eher schwierig.» Beide Spieler haben Muskelbeschwerden.



Dagegen wird Kevin Kampl, der beim 3:3 gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag krank fehlte, wieder spielen können. Vorzeitig beendet ist die Saison bereits für den vom Internationalen Sportgerichtshof gesperrten Hakan Calhanoglu und Kapitän Lars Bender wegen einer Sprunggelenk-Operation.