Bandenkrieg verursacht Unsicherheit in Kopenhagen

Kopenhagen (dpa) - In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen ist es in den vergangenen Wochen zu Auseinandersetzungen verfeindeter Banden gekommen. Seit Mitte Juni gab es 15 Zwischenfälle mit Schusswaffen und zwei Messerstechereien, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. 16 Menschen wurden festgenommen, wie Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Am Donnerstag verlängerte die Polizei die Einrichtung so genannter Visitationszonen, in denen die Beamten stichprobenartige Personenkontrollen und Leibesvisitationen vornehmen können. Der Oberbürgermeister von Kopenhagen forderte die Polizei auf, an den Orten, an denen sich Banden aufhalten, mobile Stationen einzurichten. Zu den möglichen Hintergründen der Auseinandersetzungen machte die Polizei keine Angaben.