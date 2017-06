Balingen zweiter Absteiger aus der Handball-Bundesliga

Balingen (dpa) - Die Handballer der HBW Balingen-Weilstetten müssen nach elf Jahren in der Bundesliga künftig wieder zweitklassig spielen. Der Tabellenvorletzte verlor am Sonntag vor heimischer Kulisse gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt mit 24:26 (13:17) und steht einen Spieltag vor dem Saisonende neben Schlusslicht HSC Coburg als zweiter Absteiger fest.



Die Hausherren hätten einen Sieg benötigt, um sich eine Minimalchance auf den Klassenverbleib zu erhalten. Entsprechend engagiert gingen die Schwaben zu Werke, doch gegen die nach der verpassten Meisterschaft angeschlagenen Flensburger vergaben sie zu viele Chancen. Beste Gäste-Werfer waren Johan Jakobsson mit acht Toren und Lasse Svan (7), für Balingen trafen Srdjan Predragovic (8) und Felix König (6) am häufigsten.