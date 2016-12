Bahn will gegen Stuttgart-21-Partner klagen

Stuttgart (dpa) - Die Deutsche Bahn will an diesem Freitag gegen ihre Projektpartner beim Milliardenvorhaben Stuttgart 21 klagen. Die Klageschrift gegen Land, Stadt und Region Stuttgart sowie Flughafen werde beim Verwaltungsgericht Stuttgart eingereicht, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag in Stuttgart. Der Konzern dringt darauf, dass sich die Projektpartner an Mehrkosten, die über die Summe von rund 4,5 Milliarden Euro hinaus gehen, generell beteiligen. Die Klage musste noch in diesem Jahr erhoben werden, damit Verjährungsfristen für etwaige Ansprüche nicht verstreichen.



Die Bahn als Bauherrin von S21 kalkuliert seit März 2013 mit einem Finanzierungsrahmen von bis zu 6,5 Milliarden Euro für die Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens. Sie strebt an, die Projektpartner an möglichen Mehrkosten von zwei Milliarden Euro zu 65 Prozent zu beteiligen. Der Konzern sieht sich in seiner Forderung durch die sogenannte Sprechklausel im Finanzierungsvertrag bestätigt.



Die bevorstehende Klage führt auch zu Problemen im Verhältnis der Finanziers untereinander. Das Land sieht sich nun seinerseits möglicherweise gezwungen, vorsorglich eine Klage gegen die Stadt Stuttgart einzureichen. Denn für den Fall, dass die Bahn ihren Prozess gewinnt, will das Land nicht allein auf möglichen Mehrkosten sitzen bleiben. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte aber: «Das Land versucht alles, um nicht gegen die Projektpartner klagen zu müssen.»