AuswÃ¤rtiges Amt: Auch Deutsche unter denÂ Verletzten inÂ London

Auswärtiges Amt: Auch Deutsche unter den Verletzten in London

London/Berlin (dpa) - Bei dem Terroranschlag in London sind auch Deutsche verletzt worden. Eine Person mit deutscher Staatsangehörigkeit trug schwere Verletzungen davon, wie aus dem Auswärtigen Amt in Berlin am Sonntag zu hören war. Die Gesamtzahl deutscher Verletzter war zunächst unklar. Bei dem Anschlag im Herzen der britischen Hauptstadt waren mindestens sieben Menschen getötet worden, etwa 50 Menschen wurden verletzt.