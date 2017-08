AuÃŸenminister Gabriel warnt vor Zweiklassengesellschaft in Europa

Wolfsburg (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor einer Zweiklassengesellschaft in Europa gewarnt. Die Europäische Union brauche einen Reformprozess, bei dem man aber aufpassen müsse, dass es hinterher keine Europäer erster und zweiter Klasse gebe, sagte Gabriel am Freitag nach einem Treffen mit seinem slowakischen Kollegen Miroslav Lajcák. «Wir haben ein großes Interesse daran, dass trotz aller Schwierigkeiten, die wir aktuell haben, es nicht zu einer Spaltung in Mittel-, oder Zentraleuropa und dem alten Westeuropa kommt», betonte er nach den Gesprächen in Wolfsburg.



Die Slowakei spiele innerhalb der bald nur noch 27 Mitgliedsländer eine wichtige Rolle als Vermittlerin, weil sie sich Westeuropa eng verbunden fühle. Für die EU reiche es nicht aus, wenn sich zwei, drei große Länder zusammenschließen. Alle Mitglieder sollten die gleichen Vorstellungen von wirtschaftlicher, politischer und kultureller Entwicklung in Europa haben. Die Slowakei sei ein Garant dafür, dass das nicht vergessen werde.



Das Treffen in Wolfsburg nutzten beide Minister auch, um das gemeinsame Interesse an einer starken Industrie zu betonen. So sei etwa Volkswagen nicht nur für Deutschland wichtig, sondern mit über 12 000 Beschäftigen in der Hauptstadt Bratislava auch für die Slowakei. Beide Außenminister unterzeichneten eine Erklärung, nach der die Beziehungen auch durch Regierungskonsultationen vertieft werden sollen.