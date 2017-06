AuÃŸenminister Gabriel fÃ¼r FriedensgesprÃ¤che mit Taliban

Berlin (dpa) - Nach den jüngsten Anschlägen in Afghanistan mit Dutzenden Toten hat sich Außenminister Sigmar Gabriel für Friedensgespräche mit den Taliban ausgesprochen. «Frieden schließt man nicht mit Freunden, sondern mit Feinden», sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag». «Für einen Friedensschluss in Afghanistan muss auch mit den Taliban verhandelt werden.» Gabriel warb zugleich dafür, das deutsche Engagement in dem Land nicht zu reduzieren. «Die Afghanen sagen uns: Bitte zieht nicht ab, weil die Lage dann schlechter wird. Das zeigt, wie wichtig unser Engagement ist.»



Bei zwei Anschlägen in Afghanistan waren in den vergangenen Tagen mehr als 100 Menschen getötet worden. Wer hinter den Taten steckte, blieb zunächst unklar. Für das erste Attentat mit einer in einem Lkw versteckten Bombe, bei dem mindestens 90 Menschen starben, machte der Geheimdienst das mit den Taliban verbündete Hakkani-Netzwerk verantwortlich. Zu den Attentätern vom Samstag, die mehr als 20 Menschen in den Tod rissen, gab es zunächst keine Hinweise. Die Taliban wiesen jegliche Beteiligung zurück. Der erste Anschlag, bei dem auch die deutsche Botschaft in Kabul beschädigt wurde, führte dazu, dass die Bundesregierung Abschiebungen in das Land vorerst einschränkt.