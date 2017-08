AusgewÃ¤hlte Investmentfonds : Kurse am 4.08.2017 um 20:40 Uhr

Ausgewählte Investmentfonds : Kurse am 4.08.2017 um 20:40 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Investmentfonds (Teil 4 von 4) wiesen am 4.08.2017 um 20:40 Uhr folgende Kurse auf.



361) --,-- --,-- 362) --,--/ --,-- 363) 75,01/ 71,44 / 364) 47, 45,76 365) --,--/ --,-- 366) --,--/ --,-- 42/ 367) 72, 69,39 368) --,--/ --,-- 369) 74,60/ 72,08 86/ 370) 133, 129,20 371) --,--/ --,-- 372) 88,40/ 84,19 72/ 373) --,-- --,-- 374) --,--/ --,-- 375) --,--/ --,-- / 376) --,-- --,-- 377) --,--/ --,-- 378) --,--/ --,-- / 379) --,-- --,-- 380) --,--/ --,-- 381) --,--/ --,-- / 382) --,-- --,-- 383) --,--/ --,-- 384) 42,81/ 41,59 / 385) --,-- --,-- 386) 33,21/ 32,24 387) --,--/ --,-- / 388) 101, 98,07 389) --,--/ --,-- 390) --,--/ --,-- 10/ 391) --,-- --,-- 392) --,--/ --,-- 393) --,--/ --,-- / 394) --,-- --,-- 395) --,--/ --,-- 396) --,--/ --,-- / 397) --,-- --,-- 398) --,--/ --,-- 399) --,--/ --,-- / 400) --,-- --,-- 401) --,--/ --,-- 402) --,--/ --,-- / 403) 69, 67,40 404) --,--/ --,-- 405) 70,86/ 68,13 93/ 406) 45, 43,33 407) --,--/ --,-- 408) --,--/ --,-- 06/ 409) 339, 323,20 410) --,--/ --,-- 411) 55,70/ 54,08 36/ 412) --,-- --,-- 413) 268,91/ 262,35 414) 24,53/ 23,82 / 415) 85, 84,44 416) 71,59/ 68,36 417) 113,25/ 108,07 29/ 418) 26, 25,58 419) --,--/ --,-- 420) --,--/ --,-- 79/ 421) 54, 52,82 422) --,--/ --,-- 423) --,--/ --,-- 74/ 424) --,-- --,-- 425) --,--/ --,-- 426) --,--/ --,-- / 427) 182, 175,07 428) --,--/ --,-- 429) 689,38/ 662,87 07/ 430) --,-- --,-- 431) --,--/ 10,70* 432) --,--/ --,-- / 433) --,-- --,-- 434)1007,98/ 959,98 435) 164,78/ 158,44 / 436) 148, 143,09 437) 99,20/ 95,38 438) 73,65/ 70,14 82/ 439) --,-- --,-- 440) 222,17/ 211,59 441) --,--/ --,-- / 442) --,-- --,-- 443) 47,78/ 46,12 444) 57,28/ 55,29 / 445) --,-- --,-- 446) 45,28/ 43,96 447) 71,33/ 67,93 / 448) 212, 204,23 449) --,--/ --,-- 450) 504,20/ 504,20 40/ 451)1978, 1884,17 452) 49,52/ 48,08 453) 52,45/ 50,43 38/ 454) 55, 52,74 455) 206,16/ 196,34 456) 113,02/ 110,80 38/ 457) 42, 41,28 458) 749,66/ 742,24 459) 94,66/ 91,90 93/ 460) 119, 116,23 461) 20,21/ 19,62 462) --,--/ --,-- 72/ 463) 68, 66,70 464) 148,58/ 141,50 465) --,--/ --,-- 70/ 466) --,-- --,-- 467) --,--/ --,-- 468) 49,33/ 46,82 / 469) --,-- --,-- 470) --,--/ --,-- 471) --,--/ --,-- / 472) --,-- --,-- 473) --,--/ --,-- 474) --,--/ --,-- / 475) --,-- --,-- 476) --,--/ --,-- 477) --,--/ --,-- / 478) 44, 42,76 479) --,--/ --,-- 480) --,--/ --,-- 43/ 481) --,-- --,-- 482) --,--/ --,-- 483) --,--/ --,-- / 484) --,-- --,-- 485) 58,58/ 56,60 486) --,--/ --,-- /



NAV = Der Net Asset Value gibt den Wert des Fondsanteils an. Beim Kauf werden auf diesen Wert Gebühren aufgeschlagen, beim Verkauf Gebühren abgezogen. ? = Werte sind älter als vier Wochen oder nicht vorhanden ! = Werte sind älter als eine Woche * = Werte sind älter als ein Tag



Quelle: Reuters/oraise



