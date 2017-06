Augenzeugen: WeiÃŸer Lieferwagen fuhr in Menschenmenge

Augenzeugen: Weißer Lieferwagen fuhr in Menschenmenge

London (dpa) - Nach Berichten von Augenzeugen ist ein weißer Lieferwagen in fünf bis sechs Passanten auf der London Bridge gefahren. Polizisten schrieen Menschen an, das Areal umgehend zu verlassen. Die U-Bahn-Station London Bridge wurde nach dem Zwischenfall am späten Samstagabend geschlossen.