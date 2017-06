Anthony Hopkins hat gerne seine Ruhe

Berlin (dpa) - Anthony Hopkins (79) ist gerne allein. «Ich bin ein ziemlicher Einzelgänger und oftmals gar einsam», sagte der britische Schauspieler («Das Schweigen der Lämmer», «Nixon», «Was vom Tage übrig blieb») der «Bild am Sonntag». «Das ist nicht ganz ungewollt, das gebe ich gern zu», betonte er. «Ich bin ein Mensch, der gern in einem stillen Zimmer sitzt und die Ruhe auf sich einwirken lässt. Das ist mir wichtig, in diesen Momenten finde ich Stärke. Aber es sind halt auch sehr einsame Momente.»



Filmsets seien für ihn dann eine gute Hilfe gegen seine soziale Vereinsamung, sagte Hopkins. «Ich bin gezwungen zu kommunizieren, muss mich einbringen.» Immer wieder auf seine Paraderolle des kannibalistischen Serienmörders Hannibal Lecter angesprochen zu werden, störe ihn keineswegs: «Warum denn? Die Rolle hat mir sehr viel Anerkennung gebracht. Ich bin stolz darauf.» Manchmal gebe er den Hannibal noch heute auf Wunsch etwa bei Partys: «Wenn ich gut gelaunt bin, dann schlüpfe ich auch noch einmal für ein paar Minuten in die Rolle von Lecter.»