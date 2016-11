Anselm Kiefer mit Ausstellung Â«WalhallaÂ» im Londoner White Cube

London (dpa) - «Walhalla» heißt die neue Ausstellung des deutschen Bildhauers und Malers Anselm Kiefer, die ab Mittwoch im Londoner White Cube zu sehen ist. Die Galerie für moderne Kunst zeigt in sieben Räumen neue Werke des erfolgreichen Künstlers, darunter großflächige Gemälde und Installationen.



Benannt ist die Ausstellung nach der gleichnamigen Gedenkstätte für bedeutende Persönlichkeiten nahe Regensburg, die König Ludwig I. 1842 eröffnete. In der germanischen Mythologie steht der Name Valhalla für ein Kriegerparadies. Der Künstler scheint mit seinem Werk den Weg dorthin beschreiben zu wollen. So führt ein dunkler Korridor den Besucher an Betten mit metallenen Decken vorbei, die an eine Krankenstation im Kriegsgebiet erinnern.



Kiefer wurde 1945 in Donaueschingen in Baden-Württemberg geboren. Seit 1991 lebt und arbeitet er in Frankreich. Die Ausstellung «Walhalla» ist vom 23. November bis 12. Februar geöffnet.