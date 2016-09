AnkÃ¼ndigung zu Nacharbeit an Ceta Ã¼berzeugt Kritiker nicht

Berlin (dpa) - Kritiker zeigen sich nach den in Aussicht gestellten Klarstellungen zum Freihandelsabkommen Ceta nicht überzeugt. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sven Kindler, sprach bei Twitter von einer Show, «um die SPD zu verschaukeln». Marietta Strasser von der globalisierungskritischen Organisation Campact kritisierte am Freitag: «Das war ein reiner Schleiertanz, den SPD-Chef Gabriel in Kanada aufgeführt hat.» Ceta sei ausverhandelt, der Vertragstext liege fertig vor. «Wir halten es für sehr, sehr unrealistisch, dass vor der Abstimmung im EU-Rat am 21. Oktober ein bindendes Zusatzabkommen ausgehandelt werden kann.»



Bei einem Besuch von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel war bekannt geworden, dass Kanada bereit ist, Ceta um eine rechtsverbindliche Erklärung mit Klarstellungen zu ergänzen. Details blieben vorerst offen. Ceta ist in Deutschland sehr umstritten, auch in Gabriels SPD. Diese will am Montag darüber entscheiden, ob sie Ceta mitträgt.