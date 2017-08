Amigos stÃ¼rmen mit Â«ZauberlandÂ» die Charts

Baden-Baden (dpa) - Die Amigos sind mit ihrem neuen Studioalbum «Zauberland» durchgestartet. Auf Anhieb stürmte das volkstümliche Duo auf Platz eins der deutschen Charts, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Bereits im vergangenen Sommer seien die Brüder mit ihren Album «Wie ein Feuerwerk» sofort an die Charts-Spitze gekommen.



Auch Schock-Rocker Alice Cooper kommt als Neueinsteiger unter die ersten fünf. Mit seinem 27. Studioalbum «Paranormal» landet er auf Position vier. Die kanadische Indie-Rock-Band Arcade Fire steigen dahinter mit «Everything Now» auf der fünf ein.



Vor diesen Neulingen rangieren die Hamburger Rapper von 187 Strassenbande («Sampler 4», drei) sowie Linkin Park («One More Light», zwei). Die Rockband ist auch zwei Wochen nach dem Tod von Chester Bennington noch mit sieben Alben und vier Singles dabei.



In den Single-Charts bleiben Luis Fonsi feat. Daddy Yankee mit «Despacito» in der 15. Woche an der Spitze. Das schwedische DJ-Duo Axwell /\ Ingrosso kommt mit «More Than You Know» auf Platz zwei und die US-Amerikaner Imagine Dragons bleiben mit «Thunder» auf drei.