Aktienindizes der internationalen LeitbÃ¶rsen am 3.08.2017 um 17:55 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) - An den internationalen Leitbörsen wurden am 3.08.2017 um 17:55 Uhr folgende Kurse für ausgewählte Aktienindizes festgestellt.



Wert Vortag Veränderung New York Dow Jones 22.019,03 22.016,24 (+ 2,79) New York NASDAQ Comp. 6.345,91 6.362,64 (- 16,74) Tokio Nikkei 20.029,26 20.080,04 (- 50,78) Sydney All 5.786,83 5.794,54 (- 7,72) Ordinaries Hongkong Hang Seng 27.531,01 27.607,38 (- 76,37) London Fin.-Times 7.474,77 7.411,43 (+ 63,34) Paris CAC-40 5.130,49 5.107,25 (+ 23,24) Zürich SMI 9.136,61 9.122,68 (+ 13,93) Frankfurt DAX-Index 12.154,72 12.181,48 (- 26,76) Frankfurt EuroStoxx 50 3.466,37 3.459,32 (+ 7,05)



Quelle: Reuters/oraise Stand: 3.08.2017 17:55 Uhr



