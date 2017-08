Agrarminister:Â ZwÃ¶lf BundeslÃ¤nder vom Eier-Skandal betroffen

Berlin (dpa) - Deutschland ist vom Skandal um Fipronil-belastete Eier nach den Worten von Bundesernährungsminister Christian Schmidt stärker betroffen als zunächst angenommen. Man gehe derzeit von zwölf betroffenen Bundesländern aus, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Eine «Schlüsselrolle» nähmen dabei Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein, wo die in Deutschland mit dem Insektizid belasteten Eier ihren Ursprung hätten oder in Verkehr gebracht worden seien. Die Warenströme würden derzeit «mit Hochdruck» untersucht. Man gehe derzeit davon aus, dass eine akute gesundheitliche Gefährdung praktisch ausgeschlossen sei, sagte der Minister.