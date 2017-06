AfD-Vize Storch beschimpft Minister Maas nach Londoner Terrorattacken

Berlin (dpa) - Die AfD-Vizevorsitzende Beatrix von Storch hat Bundesjustizminister Heiko Maas wegen einer Beileidsbekundung zu den Terrorattacken von London massiv angegriffen. Der SPD-Politiker hatte am Sonntagmorgen im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter mit Blick auf die sechs Todesopfer und vielen Verletzten geschrieben: «Erschütternd. Erneut ist Großbritannien Ziel eines feigen Anschlages geworden. Unsere Gedanken sind bei unseren britischen Freunden.»



Storch twitterte wenige Minuten später: «Sparen Sie sich Ihr Erschüttert-Unbegreiflich-Stehen_zusammen-In-Gedanken-bei-BLABLA. Sprechen Sie das Problem aus!» In einem anderen Tweet schrieb sie: «Das Problem heißt: Islam.»



Maas ist für Attacken gegen Rechts bekannt und ist für viele AfD-Anhänger eine Hassfigur. Manche AfD-Politiker, darunter in besonderem Maße Storch, sind bekannt dafür, ihre Gegner mit überspitzten Tweets zu provozieren und notfalls zurückzurudern, wenn die Empörung zu groß wird.



In einem weiteren Tweet schrieb Storch mit Blick auf die Kanzlerin: «Merkels Politik fördert den Terror in Europa. Sie ist verantwortlich.»