AA-Staatsminister Michael Roth reist nach Istanbul

Istanbul (dpa) - Vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei kommt an diesem Dienstag Staatsminister Michael Roth aus dem Auswärtigen Amt nach Istanbul. Für den Nachmittag ist ein Pressegespräch im Generalkonsulat in der türkischen Millionenmetropole geplant. Zuvor will Generalkonsul Georg Birgelen den inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel im Gefängnis in Silivri westlich von Istanbul besuchen. Die türkischen Behörden hatten dem Auswärtigen Amt am Montag den Besuch bei Yücel genehmigt, um den die deutsche Seite seit Wochen bittet.



Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte daraufhin die Hoffnung, dass deutsche Diplomaten auf Dauer die Möglichkeit bekommen, den «Welt»-Korrespondenten Yücel in türkischer Untersuchungshaft zu besuchen. «Ich hoffe, dass es jetzt zu regelmäßigen Besuchen kommen kann», sagte er am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg. «Der nächste Schritt wird sein, zu klären, dass das eben nicht einmalig sein sollte, sondern auf Dauer.» Staatsminister Roth hielt sich bereits am Montag zu politischen Gesprächen in der türkischen Hauptstadt Ankara auf.