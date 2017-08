13-JÃ¤hriger stirbt bei Unwetter in Ã–sterreich

St. Georgen ob Murau (dpa) - Ein 13-jähriger Junge ist bei einem heftigen Unwetter in Österreich gestorben. Der Schüler war gemeinsam mit einer Jugendfeuerwehrgruppe in einem Zeltlager in der Steiermark, als es zu dem Unglück kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als Freitagabend ein starker Sturm aufzog, verließ die Gruppe aus Niederösterreich den Campingplatz in St. Georgen ob Murau fluchtartig. In dem Tumult wurde der 13-Jährige leblos aufgefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der genaue Unfallhergang blieb zunächst unklar. Wahrscheinlich trafen ihn herumfliegende Teile. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.