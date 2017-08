0:1 in Sandhausen: FC Ingolstadt kassiert zweite Niederlage

Sandhausen (dpa) - Der Fehlstart des FC Ingolstadt ist perfekt. Der Bundesliga-Absteiger verlor am Freitagabend mit 0:1 (0:0) beim SV Sandhausen und kassierte am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga bereits die zweite Niederlage der neuen Saison. Das entscheidende Tor vor 5321 Zuschauern schoss Andrew Wooten in der 70. Minute. Der zunächst ein- und später verletzt wieder ausgewechselte Stürmer nutzte einen Fehler von FCI-Verteidiger Romain Bregerie. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Union Berlin war auch diese Niederlage für schwache Ingolstädter verdient. Sandhausens Richard Sukuta-Pasu vergab in der 4. und 31. Minute zwei klare Chancen.